Zörbig/MZ. - In der Ortslage Zörbig hat ein unbekannter Transporter-Fahrer am Sonnabend, 27. April, einen Gullydeckel gestohlen. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld gemeldet.

Ein Zeuge hatte am Sonnabendmorgen in der Straße Am Wall und auf Höhe der Hausnummer 10 beobachtet, wie ein Mann mit einem weißen Kleintransporter ohne Aufschrift vorfuhr, ausstieg, den Gullydeckel aus der Halterung des Abwasserschachtes nahm und in den Transporter verlud. Danach entfernte sich das Fahrzeug vom Tatort. Der Gullydeckel hatte einen Durchmesser von 70 Zentimeter.

Der Täter wurde als ein etwa 40- bis 50-jähriger Mann mit untersetzter Gestalt beschrieben. Er soll dunkles, welliges Haar und eine Haut mit dunklem Teint haben sowie dunkel bekleidet gewesen sein.

Wer Hinweise zum Täter oder Tatfahrzeug geben kann, wird gebeten, sich mit dem Revierkommissariat Bitterfeld- Wolfen, Tel. 03493/3010, oder unter der E-Mail-Adresse [email protected] mit der Polizei in Verbindung zu setzen.