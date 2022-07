Springbrunnen in nördlicher Innenstadt in Halle demoliert Unbekannte haben den Brunnen am August-Bebel-Platz beschädigt

Ein Wasserrohr am Beckenrand ist so stark verbogen, dass der Brunnen am August-Bebel-Platz derzeit nicht befüllt werden kann. Die Stadt Halle hat die Reparatur bereits beauftragt.