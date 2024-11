Halle (Saale)/MZ. - Eigentlich sollte am 11. November alles erledigt sein, nun werden die eigentlichen Abrissarbeiten an der Waisenhausmauer voraussichtlich erst an diesem Tag beginnen. Die Stadt habe dem Eigentümer des einsturzgefährdeten Gebäudes auf Antrag mehr Zeit gewährt, hieß es am Mittwoch auf MZ-Anfrage.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.