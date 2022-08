Sonne lockt zum Rummel und Bummel

Halle (Saale) - Bei Sonnenschein füllen sich die Festwiesen des Laternenfestes am Samstagnachmittag immer mehr. Und so zog auch das traditionelle Fischerstechen viele Besucher an, die dabei einen spannenden Kampf der Haloren in den traditionellen Siederhemden sahen. Mehrere Anläufe wurden gebraucht, bis Ricky Reinsberger schließlich der Hallorenkranz als Sieger überreicht werden konnte. Er kann sich noch über einen zusätzlichen Preis freuen: Beigeordneter René Rebenstorf spendiere ein Fass Bier.

Ricky Reinsberger ist der Sieger beim Fischerstechen. (Foto: Katja Pausch)

Premiere beim Laternenfest: Entenangeln statt Entenrennen

Zum ersten Mal gab es beim Laternenfest kein Entenrennen. Stattdessen wurden die zum Teil witzig bemalten un gestalteten Enten auf der Fontäne ausgesetzt und Bürgermeister Egbert Geier holte sie Siegerenten per Kescher gemeinsam mit seinem Karlsruher Amtskolegen Frank Mentrup aus dem Wasser. Das Besondere dabei: Weder Geier noch Mentrup sind Angler und auch Stadtmarketing-Chef Mark Lange, der die beiden im Boot über die Fontäne ruderte, hatte zuvor noch nie gerudert. Die Zuschauer warteten jedoch vergeblich auf das Kentern des Bootes - alle drei kamen mit den Siegerenten sicher und trocken an Land.

Entenangeln: Egbert Geier(links) und der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup (Foto: Marvin Matzulla)

Dreierbrücke wurde doch für Laternenfestbesucher geöffnet

Überraschend ist die Dreierbrücke als Verbindung von Würfelwiese und Ziegelwiese am Samstagnachmittag doch geöffnet worden. Damit hatten es die Besucher leichter, die von einem Festplatz zum anderen zu kommen. Eigentlich hatte die Stadt die Brücke gesperrt, damit es dort nicht zu Drängelei und Staus kommt, aber auch, um die Besucherstöme zum Neuwerk zu lenken. Dort gab es erstmals eine Kunstmeile, auch sollten dort weitere Stände sein. Die Idee der Stadt ging jedoch nicht auf: Nur wenige Kunsthandwerker hatten sich an der Meil beteiligt, der geplante Bücherbasar der Freunde der Stadtbibliothek war wetterbedingt abgesagt worden.TABEA „Schweren Herzens habe ich am Donnerstag gegen 22 Uhr nach telefonischer Abstimmung mit unserem Team den Bücherbasar per mail abgesagt“, so Vereinschef Wolfgang Kupke. Dass die Bücher bei diesen Wetterprognosen nass werden, war die Sorge. Und auch kein einziges Kind hatte sich am Freitag oder Samstag an dem Angebot beteiligt, am Neuwerk Dinge bei einem Flohmarkt anzubieten.

Tabea war der Magnet bei der Einschulungsparty.

Tabea beim Auftritt auf der Peißnitzbühne zum Laternenfest. (Foto: Silvia Zöller)

Ganz allmähich füllen sich die Ziegelwiese und die Peißnitzinsel beim Laternenfest. Einer der Magneten an de Peißnitzinsel war der Auftritt der Tanzgruppen des Vereins „Tabea“, die Ausschnitte aus einer neuen Show zeigten. Vor allem Eltern der Kinder kamen, aber auch viele Interessierte. Die Show, präsentiert von Radio SAW als „Die größte Einschulungsparty Mitteldeutschlands“, geht noch bis 17 Uhr. Ab 19 Uhr rockt dann Radio Rockland weiter auf der Peißnitzbühne mit Moments of love und weitere Live-Bands.

Neu-Studenten holen sich in der hallesaale-Lounge beim Laternenfest Tipps zum Studienstart

hallesaale-Lounge Zöller

Über eine gute Resonanz freuen sich die Uni, das Stadtmarketing und das Hochschulwerk beim Welcome-Day für Neustudenten an der hallesaale-Lounge. Zahlreiche jugne Leute holen sich hier noch bis 15 Uhr Tipps zum Wohnen, Bafög oder zu Studienangeboten. Viele der Fahrten mit dem Halle-Hopper sind bereits ausgebucht. Und: Witzige Nasstattoos kann man sich hier machen lassen. „Das Angebot gilt für alle Laternenfestbesucher, ebenso wie das Laternenbasteln, das wir hier anbieten“, so Cathleen Scheiner vom Stadtmarketing.

Tattoos gibt es kostenlos beim Laternenfest (Foto:Zöller)

Besucher sind meist zufrieden mit dem Angebot auf dem Laternenfest

Auch wenn die Festwiese große Lücken aufweist, nicht zuletzt auch wegen des Riesenrades, das kurzfristig doch nicht aufgebaut wurde, sind die meisten Gäste zufrieden. Vor allem, weil es endlich überhaupt wieder ein Laternenfest gibt. „Wir sind große Laternenfest-Fans“, sagt etwa Stffen Lorenz, der mit seiner Familie eine kurze Rast an einem Imbissstand machte. Zwar fehlten viele traditionelle Elemente wie der Bootskorso oder das Entenrenen, doch für die Änderungen aufgrund der Baustellen habe er Verständnis. „Wir schauen hier auch nicht aufs Geld“, sagt der Laternenfest-Fan. Denn große Geldscheine ist man hier schnell los: Ein Bier kostet vier Euro, die Bratwurst hat denselben Preis. Viele der Karussells nehmen fünf Euro pro Fahrt. Verschiedene Burger sind ab acht Euro zu haben.

Party am Freitagabend auf dem Laternenfest

Die Peißnitzbühne war amm späten Fritagabend der Anziehungspunkt des Laternenfestes (Foto: Marvin Matzulla)

Na bitte: Während das Laternenfest aufgrund der Unwetterwarnung und des Streiks der Havagmitarbeiter zur Eröffnug am Freitagnachmittag eher dünn besucht war, ging in der Nacht an der Peißnitzbühne die Party richtig ab. Zahlreiche, vor allem junge Hallenser, feierten dort ab mit jeder Menge Live-Acts. Die Nacht sei bis auf eine Schlägerei, die eine Inhaftierung zur Folge hatte, ruhig verlaufen, so ein Polizeisprecher.

Entenangeln, Laternenumzug und Hochseilshow beim Laternenfest in Halle

Am heutigen Samstag ist in dem umfangreichen Programm für jeden etwas dabei. Um 11 Uhr beginnt die SAW-Einschulungsparty an der Peißnitzbühne. Angehende Studenten können sich beim Welcome-Day bis 15 Uhr an der hallesaale-Lounge auf der Ziegelwiese Tipps abholen und Stadtrundfahrten machen. Um 15 Uhr wird Bürgermeister Egbert Geier an der Fontäne die Siegerenten beim etwas abgewandelten Entenrennen angeln. Auch die Hochseilshow der Geschwister Weisheit auf der Ziegelwiese um 16 und 20 Uhr ist ein Tipp. Um 17 Uhr beginnt das traditionelle Fischerstechen, dieses Mal am Saaleufer an der Würfelwiese. Dort startet auch um 18.30 Uhr der Laternenumzug, der dann über das Neuwerk bis zur Ziegelwiese geht. Radio Brocken lädt ab 20 Uhr zur Partynacht an die Bühne Ziegelwiese mit Topstar Marc Terenzi. Um 21 Uhr ist auf der Fontänenbühne nochmals das sehenswerte Feuerwerkstheater „Versailles reloaded“ auf dem Programm.

Zusätzliche Straßenbahnen und Busse fahren zum Laternenfest

Nach dem Ende des Streiks fahren nun am heutigen Samstag zusätzliche Straßenbahnen der Havag: Die Linien 5E und 8E fahren zusätzlich, außerdem werden mehr Busse und Bahnen eingesetzt, teilt die Havag mit. Am Samstag fährt die Zusatzlinie 8E ab ca. 11 Uhr ebenfalls zwischen Kröllwitz, Burg Giebichenstein, Mühlweg zum Marktplatz und weiter als Linie 5E in Richtung Heide-Universitätsklinikum. Fahrgäste können die Linie 8E in Richtung Kröllwitz ab Steig C auf dem Marktplatz nutzen. Die Zusatzlinie 5E fährt ab ca. 11 Uhr zwischen Heide-Universitätsklinikum, Rennbahnkreuz, Marktplatz und weiter als Linie 8E in Richtung Kröllwitz. Die Einsatzzeit der Linie 8 wird verlängert bis 2 Uhr.

