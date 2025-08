So könnten die Wildcats vom Dilemma in Ludwigsburg profitieren

Halle/MZ/DPA. - Christian Köhle hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Der Vorstandschef des finanziell heftig angeschlagenen HB Ludwigsburg glaubt weiter an einen Start seines Klubs in der neuen Saison der Handball-Bundesliga der Frauen (HBF). Das sei das Ziel, sagte Köhle am Dienstag, schränkte aber gleich ein: „Ob es umsetzbar ist, werden wir sehen."