  4. Stadtbad vor Wiedereröffnung: Nächster Meilenstein im Sangerhäuser Stadtbad - Auch die Sprungtürme sind nun komplett

Kurz vor der Wiederöffnung am 23. August wird im Sangerhäuser Stadtbad fleißig gearbeitet. Jetzt gab es den nächsten Meilenstein.

Von Frank Schedwill Aktualisiert: 07.08.2025, 08:07
Hier schwebt gerade per Kran die Drei-Meter-Sprungplattform ein.
Sangerhausen/MZ. - Noch gut zwei Wochen dauert es, dann öffnet das Stadtbad in Sangerhausen wieder. An der Anlage, die derzeit mit Millionenaufwand saniert wird, laufen die letzten Arbeiten vor der Fertigstellung. Am Mittwoch gab es den nächsten Meilenstein.