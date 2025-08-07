Am zweiten Verhandlungstag des Prozess wegen schwerer räuberischer Erpressung gegen einen 24-Jährigen aus Merseburg erzählt dieser über seine schwere Kindheit und seine Drogensucht. Die Staatsanwaltschaft blieb dennoch skeptisch. Wie lange der Mann nun ins Gefängnis muss.

Ein 24-jähriger Merseburger muss nach dem Überfall einer Tankstelle ins Gefängnis.

Halle/Merseburg/MZ. - „Ich habe mit einer Aktion wieder alles weggeworfen“, sagte der Angeklagte vor der Urteilsverkündung im Landgericht Halle am Mittwoch. Dort musste er sich wegen schwerer räuberischer Erpressung verantworten, nachdem er im Februar eine Tankstelle in der Thomas-Müntzer-Straße in Merseburg überfallen haben soll. Mit einer Messer in der Hand habe er die Angestellte bedroht und 565 Euro Bargeld und 15 Zigarettenschachteln im Wert von 175 Euro erbeutet, erklärte die Staatsanwaltschaft am ersten Verhandlungstag am Dienstag.