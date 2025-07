So hätte das Zukunftszentrum in Halle auch aussehen können - Hier sind die Bilder der Entwürfe

Dieser Entwurf kam bei der Bürgerbefragung am besten an.

Halle (Saale)/MZ - Inmitten des großen Raums im Salinemuseum steht das Siegermodell. In einem Glaskasten ist der von der Expertenjury auserwählte Entwurf der Architekten Christoph Richter (Halle) und Jan Musikowski (Magdeburg) zu sehen und wie er sich künftig in die Bebauung am Riebeckplatz einfügt. Auf Plakaten neben dem Glaskasten wird der Entwurf dann nochmals visualisiert. Ein ungewöhnlicher Bau ist es allemal.