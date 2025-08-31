Mit Sängerin Julia Neigel hat Silly die Laternenfest-Besucher begeistert. Auch, weil Gitarrist Uwe Hassbecker mit Halle besonders verbunden ist.

Und dann kam „Alles rot“ - Fans bejubeln Auftritt von Silly beim Laternenfest in Halle

Mit Julia Neigel auf der Ziegelwiesen-Bühne: Silly hat am Samstagabend Hunderte Besucher des Laternenfestes begeistert.

Halle (Saale)/MZ. - Natürlich habe sie die Musik von Silly gekannt, erzählt Diana, Platz auf den teuren Orwo-Kassetten habe sie dafür aber nicht geopfert. Der sei damals in den 1980ern, Diana war um die 15 Jahre alt und in Halle-Neustadt zu Hause, der Westmusik vorbehalten gewesen.