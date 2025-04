Halle (Saale) /MZ. - Vier Stunden Zeit, 500 Euro und los geht es zum neuen Outfit. Eine Stadt, fünf Tage, fünf Kandidatinnen – und die mit den meisten Punkten gewinnt am Ende der Woche – so lässt sich das Konzept der Doku-Soap Shopping Queen zusammenfassen. Moderiert wird die Sendung, die in vielen Ländern und seit 2013 bei Vox auch in Deutschland läuft, von dem Modedesigner Guido Maria Kretschmer. Nun wird dafür zum ersten Mal in Halle gedreht. Aus Magdeburg war die Sendung im Sommer 2024 gezeigt worden.

