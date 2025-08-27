Polizeiaufgebot im Saalekreis SEK-Einsatz in Schiepzig bei Halle: Spezialkräfte stürmen Gartenanlage
In der Nacht zum Mittwoch kam es in Schiepzig bei Halle zum Einsatz des Spezialeinsatzkommandos (SEK) Sachsen-Anhalt. Die Beamten stürmten eine Gartenanlage. Was bisher über die Hintergründe des Einsatzes bekannt ist.
Aktualisiert: 27.08.2025, 07:27
Schiepzig/Halle/MZ - Ein nächtlicher Polizeieinsatz hat in der Nacht in Schiepzig bei Halle für Aufsehen gesorgt. Das Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei Sachsen-Anhalt rückte zu einer Gartenanlage aus.