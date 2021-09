Sechs Mülltonnen standen in der Nacht in Halle Silberhöhe in Flammen

Halle/pol - Im Zeitraum zwischen 00:30 Uhr und 03:15 Uhr kam es zu mehreren Mülltonnenbränden in den Bereichen Erhard-Hübner-Straße und Hermann-Heidel-Straße in Halle (Saale).

Insgesamt wurden durch die Brände sechs Mülltonnen und ein Papierkorb beschädigt. Weiterhin wurden durch einen Brand in der Erhard-Hübner-Straße zwei, in unmittelbarer Nähe zum Brandort, abgestellte PKW beschädigt. Durch die Kriminaltechnik wurde die Spurensuche und –Sicherung an den Brandorten durchgeführt. Das Polizeirevier Halle (Saale) hat die Brandursachenermittlung eingeleitet. Über den entstandenen Schaden kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Auskunft gegeben werden.