Ab September wird das Nordbad in Halle-Trotha bis Sommer 2025 modernisiert. Unter anderem soll die Anlage eine neue Rutsche bekommen.

Schwimmbad-Modernisierung: Nordbad in Halle bekommt eine Mega-Rutsche

Das Nordbad in Halle ist beliebt, zieht pro Saison Zehntausende an.

Halle (Saale)/MZ - Im September 2023 hatte Stadtwerke-Chef Matthias Lux die Großinvestition im Nordbad angekündigt. Nun sollen die Bauarbeiten in dem Schwimmbad nach Ende der Badesaison am 2. September starten. Neben technischen Verbesserungen plant die Bäder GmbH auch eine Attraktion: So soll die Freizeiteinrichtung auch eine große Rutsche bekommen.

Nordbad Halle: Schwimmbad erhält technische Neuerungen

Rund um das Schwimmbecken soll zudem eine moderne „Wiesbadener Rinne“ als Überlauf installiert werden. Ihre Hauptfunktion besteht nach Angaben der Bäder GmbH darin, das Wasser aus dem Becken effizient abzuführen und gleichzeitig einen hohen Hygienestandard zu gewährleisten. Weiterhin soll ein zweiter Schwallwasserbehälter eingebaut werden, um die Effizienz der Wasseraufbereitung weiter zu steigern.

Das überschüssige Wasser aus dem Überlauf gelangt in das Filtersystem des Schwimmbades. Hier wird es gereinigt und wieder in das Becken zurückgeführt. Der derzeitige Überlauf, 2010 bei der Sanierung des Nordbads eingebaut, hatte zu einem Rechtsstreit zwischen den Stadtwerken und der Baufirma geführt. „Es hatte sich herausgestellt, dass die Überlaufrinne zu gering dimensioniert ist“, sagte Lux. Der Streitwert lag bei rund einer Million Euro. Die Stadtwerke klagten durch alle Instanzen und bekamen Recht.

Schwimmbad in Halle-Trotha erfreut sich großer Beliebtheit

Das Nordbad in Trotha ist Halles beliebtestes Schwimmbad. Es wurde im Jahr 1954 erbaut. Es verfügt über ein 25-Meter-Schwimmerbecken, das bei Sperrung des Sprungturmes auf 50 Meter verlängert werden kann, sowie über ein Nichtschwimmerbecken mit Wasserrutsche.

Die Sprunganlage besteht aus verschiedenen Feder-Sprungbrettern und Plattformen in bis zu zehn Metern Höhe. Pro Saison zählt das Nordbad um die 40.000 Besucher. Zur Saison im nächsten Jahr sollen die Arbeiten beendet sein.