Schwerer Lkw-Unfall auf der A9 - Autobahn bei Günthersdorf in Richtung Süden gesperrt

Am Mittwochmittag hat sich auf der A9 zwischen Großkugel und Leipzig West ein schwerer Unfall ereignet. In Richtung München geht derzeit gar nichts.

Halle (Saale)/MZ - Auf der A9 hat sich zwischen den Anschlussstellen Großkugel und Leipzig-West/Günthersdorf am Mittwochmittag gegen 11 Uhr ein schwerer Unfall ereignet, in den nach ersten Erkenntnissen der Polizei zwei Lkw verwickelt sind. Die Feuerwehr musste einen Fahrer aus seinem Führerhaus retten. Wie schwer er verletzt ist, war zunächst unklar. Nach Angaben der Polizei ist auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die A9 ist in Fahrtrichtung München voll gesperrt. Die Länge des Staus beträgt fünf Kilometer. Letzte freie Ausfahrt ist Großkugel/Schkeuditz.