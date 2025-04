Halle (Saale)/MZ. - Immer wieder redet er dazwischen, auch wenn er gerade nicht gefragt ist. Durchaus auch etwas lauter. Man kann wohl sagen, dass der Mann auf der Anklagebank das hat, was man eine kurze Zündschnur nennt. Doch hat er deshalb auch eine junge Familie in einem Wohnmobil bedrängt? Das ist die Frage, die am Donnerstagvormittag im halleschen Amtsgericht geklärt werden soll.

