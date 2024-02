Unübersehbar: Die Bauarbeiten an der Grünanlage zwischen Opernhaus und der Kreuzung am Moritzburgring gehen voran. Schnee und extrem nasser Boden sorgten zuvor für Probleme.

Bauarbeiten in Halle (Saale)

Die Grünanlage am Universitätsring wird komplett umgestaltet. Sie soll moderner und damit barrierefrei werden und viele Sitzmöglichkeiten bieten.

Halle/MZ. - Am Universitätsring geht es sichtbar vorwärts: Bagger graben sich in den Boden, Steine und anderes Baumaterial liegen bergeweise verteilt auf der Grünanlage, die sich um diese Jahreszeit eher in trostlosem Graubraun zeigt. Aber: „Bald soll alles schön aussehen“, verspricht Roy Herrmann, Bauleiter der Beton- und Monierbau GmbH Leipzig, die mit den Arbeiten betraut ist.