Kriminaltechniker sichern Spuren am Tatort in Heide-Nord. Welche Tipps die Polizei für Besitzer teurer Pedelecs gibt.

Halle/MZ. - Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag einen Fahrradschuppen auf einem Privatgrundstücken im Rüsternweg in Heide-Nord aufgebrochen. Ein E-Bike der Marke „Kalkhoff“ war die Beute der Diebe, teilt die Polizei mit. Von einem weiteren in dem Schuppen abgestellten E-Bike entwendeten die Täter den dazugehörigen Fahrradcomputer. Wie hoch der Schaden ist, konnte die Polizei am Montag noch nicht genau beziffern. An dem Tatort sicherten Beamte Spuren. Das Polizeirevier Halle hat die Ermittlungen eingeleitet.

Polizei rät zu mehreren Schlössern und GPS gegen Fahrraddiebstahl

Über acht Millionen Euro beträgt der Schaden aus Fahrraddiebstählen jedes Jahr in ganz Sachsen-Anhalt, in Halle pegelt sich die Zahl der geklauten Räder bei um die 2.000 ein. Die Polizei rät, gerade Elektrofahrräder immer mit Hilfe eines stabilen Schlosses an einen festen Gegenstand anzuschließen. Am besten möglichst weit vom Boden entfernt, damit ein Bolzenschneider nicht auf dem Boden abgesetzt werden kann, um das Schloss mit Hilfe des Körpergewichts zu knacken. Generell sollten bei höherwertigen Rädern immer mehrere Schlösser angebracht sein. Ebenso sollte man den Akku unbedingt mitnehmen, denn ein E-Bike sei ohne Akku wenig wert. Ebenso empfihelt dsie Polizei, E-Bikes mit GPS-Systemen auszustatten, so dass der Besitzer informiert wird, wenn das Rad bewegt wird. Dann kann sofort die Polizei alarmiert werden und der Weg des Rades und seines Diebes nachvollzogen werden.