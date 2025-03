Schlaglöcher in Halles Straßen: Wie Parkgebühren dagegen helfen sollen

Straßenschäden in Halle

Halle (Saale)/MZ - Taxifahrer „Hucki“ steht am Hauptbahnhof in Halle und wartet auf Kunden. Täglich ist er zig Kilometer im Stadtgebiet unterwegs, auf Straßen, die auseinanderbröckeln. „Wir hatten gar keinen strengen Winter. Und dennoch ist es so schlimm wie noch nie“, sagt er. Mittlerweile müsse er Slalom um die zum Teil großen und tiefen Löcher fahren. „Sonst macht man sich das Auto kaputt.“