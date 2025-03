Müllberge am Sandanger in Halle: Der Betoneimer ist bereits voll, daneben stapeln sich Säcke, Tetrapacks und weiterer Unrat.

Halle (Saale)/MZ. - Ein kleiner Junge, nicht älter als zehn Jahre, spielt allein auf einem Bolzplatz. Die Tore sehen so aus, als hätte Erich Honecker sie selbst dort aufgestellt. Das Netz, das um den Fußballplatz gespannt wurde, damit die Bälle nicht im zugewucherten Dickicht landen, ist voller Löcher. Und inmitten dieses Trauerspiels stapelt sich Müll in all seinen Facetten: Verpackungsmüll, ein alter Sportschuh samt Socke, sogar ein Autoreifen. So sieht es aus zwischen dem Tennisclub Sandanger und der Rennstrecke des Modellsportclubs Halle. Und was viele zu vergessen scheinen, ist, dass dieses verwahrloste Gebiet in unmittelbarer Nähe der Peißnitzinsel liegt.