Sachsen-Anhalt geht das Flutgeld aus - Halle ist das Sorgenkind

Halle (Saale)/MZ - Die Nachricht schlug am Freitag ein wie eine Bombe. Das Geld aus der staatlichen Fluthilfe nach dem Jahrhunderthochwasser 2013, bislang ein hoch gelobtes und für die betroffenen Städte und Gemeinden in Sachsen-Anhalt wichtiges Förderprogramm, wird nicht mehr für alle noch offenen Projekte reichen. Grund sind vor allem explodierende Baukosten. Nach MZ-Informationen sind die Probleme in Halle am größten. Die vom Bund bereitgestellten Mittel reichen derzeit nicht aus, um beispielsweise den Umund Ausbau des Sparkassen-Eisdoms zur Eissporthalle zu beginnen und die Fertigstellung des Nachwuchszentrums für den Nachwuchsfußball zu finanzieren.