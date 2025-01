Eissporthalle in Halle-Neustadt Vorfreude bei den Saale Bulls wächst: Wie die Bauarbeiten im Eisdom vorangehen

In Halle-Neustadt wird mit Hochdruck an Sachsen-Anhalts einziger Eissporthalle gebaut: Der Sparkassen-Eisdom, die Spielstätte der Saale Bulls, soll moderner werden. So sieht es derzeit bei den Bauarbeiten aus (Fotos im Text).