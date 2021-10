Rund 200 Teilnehmer demonstrierten überwiegend friedlich gegen Polizeigewalt in Halle

Die Aktivistische Jugend Halle hat am Samstagabend ein Zeichen gegen staatliche Repressionen und gegen Polizeigewalt gesetzt.

Halle (Saale)/MZ - Die Aktivistische Jugend Halle hat am Samstagabend in Halle gegen staatliche Repressionen und gegen Polizeigewalt demonstriert. Der Protestzug begonn auf dem Hallmarkt und zog durch die nördliche Innenstadt bis zum Rosa-Luxemburg-Platz.

Laut Polizei verlief die Demonstration mit etwa 200 Teilnehmern weitgehend ruhig. In der Ludwig-Wucherer-Straße sowie in der Reilstraße wurde Pyrotechnik angezündet. Die Polizei hat das als Ordnungswidrigkeiten aufgenommen. Außerdem wurde eine Flasche in Richtung eines Funkwagens geworfen.

Es entstand dabei jedoch kein Schaden. Gegen 20.30 Uhr war die Demo beendet. Der stadtbekannte Rechte Sven Liebich hatte für den gleichen Zeitraum eine Demonstration auf dem Markt angemeldet.