Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Zwischen vier und knapp acht Jahren sollen drei Männer nach dem Wunsch der Staatsanwaltschaft Halle ins Gefängnis. In dem seit September laufenden Prozess hat sich für die Anklage bewahrheitet, was den Rumänen im Alter von jeweils 35 Jahren vorgeworfen worden ist: Sie sollen zwischen Mai und September 2022 als Bande zahlreiche Einbrüche in Baustellen begangen haben und dabei hochwertige Baumaschinen im Gesamtwert von rund 180.000 Euro gestohlen haben. Teilweise sollen die Geräte nach Rumänien gebracht worden sein, teilweise in der Region als Hehlerware an den Mann gebracht worden sein.