Das Rondell unter dem Riebeckplatz in Halle spielt beim geplanten Umbau für das Zukunftszentrum eine wichtige Rolle, auch beim Abriss der Brücken. Nun kommt harsche Kritik vom Besitzer aus Dresden.

Ungewöhnliche Perspektive: das Rondell des Riebeckplatzes in Halle, aufgenommen aus der 360-Grad-Perspektive. Für den Bau des Zukunftszentrums und den Umbau des Riebeckplatzes spielt das Areal eine wichtige Rolle. Doch der eigentümer der Läden äußert Kritik an der Stadt.

Halle (Saale)/MZ. - Das Rondell unter dem Riebeckplatz sollte vor 20 Jahren Halles schmuckes Eingangstor für Bahnreisende werden - die Träume sind zumeist geplatzt. Für das Zukunftszentrum spielt die Ladenzeile mit dem markanten ringgespannten Vordach nun wieder eine Hauptrolle, ebenso beim Umbau des Riebeckplatzes. Doch jetzt attackiert der Eigentümer des Rondells die Stadtverwaltung, wirft ihr Realitätsferne und Überforderung vor.