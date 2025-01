Halle/MZ. - Richard Robert Rive ist neben Johann Ferdinand August Schröner und Gustav Staude der dritte Oberbürgermeister, der unter den bislang 31 Amtsinhabern zum Ehrenbürger ernannt wurde. Zurecht, wie Historiker meinen, denn kein anderer Oberbürgermeister hat die Stadt so nachhaltig verändert und Visionen umgesetzt wie Richard Robert Rive. Der als Sohn eines deutschen Kaufmanns 1864 in Neapel Geborene wurde unter 43 Bewerbern für das Amt des Oberbürgermeisters gewählt - und hatte für Halle Angebote als Oberbürgermeister in Breslau, Frankfurt am Main und Berlin ausgeschlagen.

