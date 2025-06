Was wollen MZ-Leser gerne wissen?

Noch ist sie Unbekannt! Was wollen sie von der neuen 31. Jessener Weinprinzessin wissen?

Jessen/MZ. - Noch ist es ein großes Geheimnis, wer am 5. August ihm Rahmen des Weinfestes zur 31. Jessener Weinprinzessin gekürt wird. Lediglich einem ganz kleinen Kreis an Menschen ist die Identität vorab bekannt. Die neue Jessener Weinhoheit wird ein Jahr lang als Botschafterin für die Region und den Wein aus dem Jessener Land stehen.

Ein kleines Geheimnis kann bereits gelüftet werden: Derzeit bereitet der Küfmeister Johannes Zwicker die zukünftige Weinprinzessin auf ihr Ehrenamt mit viel Wissen rund um den hiesigen Wein und Weinanbau vor.

Die Mitteldeutsche Zeitung lädt die Leser und Leserinnen noch vor der feierlichen Kürung ein, der zukünftigen Weinprinzessin Fragen zu stellen. Was möchten Sie von ihr wissen? Wir sind gespannt auf Ihre Fragen! Diese können Sie uns gerne auf verschiedenen Wegen zukommen lassen. Senden Sie ihre Fragen gerne per E-Mail an: [email protected] oder über WhatsApp unter der Nummer: 0160/94 40 99 14. Sie können auch anrufen unter der Festnetznummer: 03537/20 47 11