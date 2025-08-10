Rettungseinsatz in Halle Tragisches Unglück in Halle: 42-jähriger Mann stürzt aus Hochhaus

In der Nacht zum Sonntatg stürzte ein 42-jähriger Mann aus einem Hochhaus in der Voßstraße in Halle. Was bisher über den Vorfall bekannt ist und aus welcher Etage der Mann gefallen war.