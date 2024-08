Es sind 35 Hallenser wie zum Beispiel Edgar Polley, der 71-Jährige. Als es vor sechs Jahren in Rente ging, sagte er sich: „Ich helfe jetzt ehrenamtlich bei der Tafel, da mache ich was Nützliches!“ Drei oder viermal die Woche kommt Edgar an die Halle in der Tangermünder Straße in Neustadt, wo die Tafel der Stadtmission ihren Sitz hat. Als Fahrer sammelt der Rentner an bis zu acht Stellen Lebensmittel ein und fährt dabei mehr als 120 Kilometer am Tag. 34 weitere Ehrenamtliche sorgen dafür, dass mehr als 3.500 Bedürftige extrem preiswert bei der Tafel einkaufen können: Sie sortieren die frischen Lebensmittel, kassieren die Kunden ab, räumen die Regale wieder voll oder übernehmen Dienste im Anmeldebüro.

„Viele der Ehrenamtlichen kommen bis zu dreimal die Woche. Das ist nicht selbstverständlich“, sagt Leiterin Jacquelin Gottschalk. „Wenn keiner bereit ist, für den Nachbarn etwas zu tun, würde vieles den Bach runter gehen.“ Auch wenn rund 3.500 Menschen einmal wöchentlich bei der Tafel einkaufen können, gebe es weitere 400 Personen auf der Warteliste. Für sie reiche das nicht, was da ist. „Wir brauchen daher Firmen, die uns einmal im halben Jahr mit einer Palette haltbarer Nahrungsmittel unterstützen“, sagt sie. Wenn es nur zehn Unternehmen gäbe, die dies tun, könnte die Tafel damit schon sehr vielen weiteren Menschen helfen. Und, wenn es noch mehr Geld- und Sachspenden gäbe. Kostenlos werden die Lebensmittel aus einem bestimmten Grund nicht abgegeben: „Wir verlangen einen kleinen Obolus, damit die Lebensmittel geschätzt werden“, erklärt Gottschalk. Die Ananas kostet so zum Beispiel 30 Cent, ein Päckchen Kaffee 1,50 Euro.

Ebenfalls als Rentnerin ist die 64-Jährige Petra Rahr bei der Tafel als Ehrenamtliche eingestiegen: „Mir ging es vor und nach der Wende gut. Hier sehe ich, dass es vielen Menschen schlecht geht. Diese Leute möchte ich unterstützen“, sagt sie. Wie sie macht es viele Helfer der Tafel betroffen, dass Hallenser nach 45 Jahren Arbeit in Armut leben und auf die Tafel angewiesen sind. Der 50-jährige Aziz Shekari ist engagiert sich bei der Tafel, weil er krankheitsbedingt nicht arbeiten kann. „Ich mache, was anfällt sagt er“ und kann darüber hinaus vielen Menschen helfen, Sprachbarrieren zu überwinden. Denn der gebürtige Afghane spricht sechs Sprachen, darunter auch Persisch, Indisch, Russisch.

Ehrenamtliche der Tafel Halle, Stadtmission Halle