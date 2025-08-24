Europas drittgrößtes Wasserspiel in Halle Reparatur an der Fontäne auf der Ziegelwiese beendet - Sprudelt sie bald wieder?
Das Wasserbecken auf der Ziegelwiese ist wieder fast komplett gefüllt. Damit steht dem Fontäne-Fest im September nichts entgegen. Was die Freunde der Fontäne dafür vorbereitet haben.
24.08.2025, 11:56
Halle (Saale)/MZ. - Beim Spaziergang über die Ziegelwiese ist es nicht zu übersehen: Die Reparaturarbeiten an Europas dritthöchstem Wasserspiel sind beendet, das Wasserbecken der Fontäne ist wieder gefüllt.