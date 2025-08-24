Europas drittgrößtes Wasserspiel in Halle Reparatur an der Fontäne auf der Ziegelwiese beendet - Sprudelt sie bald wieder?

Das Wasserbecken auf der Ziegelwiese ist wieder fast komplett gefüllt. Damit steht dem Fontäne-Fest im September nichts entgegen. Was die Freunde der Fontäne dafür vorbereitet haben.