  4. Europas drittgrößtes Wasserspiel in Halle: Reparatur an der Fontäne auf der Ziegelwiese beendet - Sprudelt sie bald wieder?

Das Wasserbecken auf der Ziegelwiese ist wieder fast komplett gefüllt. Damit steht dem Fontäne-Fest im September nichts entgegen. Was die Freunde der Fontäne dafür vorbereitet haben.

Von Katja Pausch 24.08.2025, 11:56
Rohr-Reparatur beendet: Das Fontänebecken auf der Ziegelwiese ist wieder gefüllt.
Rohr-Reparatur beendet: Das Fontänebecken auf der Ziegelwiese ist wieder gefüllt. Foto: Katja Pausch

Halle (Saale)/MZ. - Beim Spaziergang über die Ziegelwiese ist es nicht zu übersehen: Die Reparaturarbeiten an Europas dritthöchstem Wasserspiel sind beendet, das Wasserbecken der Fontäne ist wieder gefüllt.