Gefahr für Gesundheit Rattenplage in Halle - wo die Nager besonders schlimm sind
Sie können bis zu 120 Krankheiten übertragen und sind vor allem für Ältere und Kinder ein Risiko: Ratten. Der systematische Kampf gegen die Schädlinge in Halle scheint Wirkung zu zeigen.
10.09.2025, 12:05
Halle (Saale)/MZ - In Halle bleiben Ratten nach wie vor ein Problem. Das Gesundheitsamt warnt, weil von den Nagern erhebliche Gefahren für die Gesundheit ausgehen. Der Stadtteil Neustadt bleibt dabei der Ratten-Hotspot.