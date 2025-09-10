weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Gefahr für Gesundheit: Rattenplage in Halle - wo die Nager besonders schlimm sind

Gefahr für Gesundheit Rattenplage in Halle - wo die Nager besonders schlimm sind

Sie können bis zu 120 Krankheiten übertragen und sind vor allem für Ältere und Kinder ein Risiko: Ratten. Der systematische Kampf gegen die Schädlinge in Halle scheint Wirkung zu zeigen.

Von Dirk Skrzypczak 10.09.2025, 12:05
Ratten lieben vor allem Mülleimer, weil sie dort Nahrung finden.
Ratten lieben vor allem Mülleimer, weil sie dort Nahrung finden. (Foto: Frank Gehrmann)

Halle (Saale)/MZ - In Halle bleiben Ratten nach wie vor ein Problem. Das Gesundheitsamt warnt, weil von den Nagern erhebliche Gefahren für die Gesundheit ausgehen. Der Stadtteil Neustadt bleibt dabei der Ratten-Hotspot.