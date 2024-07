Nach Rassismusvorwürfen gegen eine Lehrerin am Giebichenstein-Gymnasium in Halle untersucht das Landesschulamt den Fall. Die Influencerin Hannah Abdullah hatte die Vorwürfe erhoben und kritisiert die bisherigen Untersuchungen.

Rassismusvorwurf am Giebichenstein-Gymnasium Halle: Prüfung dauert an

Ein Lehrerin des Giebichenstein-Gymnasiums in Halle steht in der Kritik. Sie soll sich regelmäßig rasistisch äußern.

Halle (Saale)/MZ - Was die Influencerin Hannah Abdullah auf Tiktok und Instagram kundtut, wird auch vom Landesschulamt Sachsen-Anhalt sehr genau registriert. Vor allem seit die gebürtige Hallenserin vor drei Wochen einer Lehrerin des Giebichenstein-Gymnasiums in Halle vorgeworfen hat, sich rassistisch vor Schülern geäußert zu haben und sie diese Vorwürfe anschließend in mehreren Videos bekräftigt hat. Laut Abdullah bestehe die Lehrerin etwa darauf, das N-Wort zu sagen.