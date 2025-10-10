MBC-Profi Rachel Arthur und Kelterns Star Alexandra Wilke waren Teamkolleginnen und Mitbewohnerinnen. Jetzt treffen sie sich in Halle wieder.

Die Basketballerinnen Rachel Arthur und Alexandra Wilke sind am Sonntag ziemlich beste Gegnerinnen

Rachel Arthur (r.) und Alexandra Wilke feierten im April noch gemeinsam die Meisterschaft mit Keltern.

Halle/MZ - Die gemeinsame Reise, die mit Konfetti, Sektdusche und Tränen endete, begann unspektakulär. 2020 wechselte Rachel Arthur innerhalb der Basketball-Bundesliga vom USC Heidelberg zum BC Marburg. „Der Verein hat ein Apartment gestellt, mit drei anderen Spielerinnen“, erzählt die 31-Jährige, seit Sommer beim Syntainics MBC unter Vertrag.