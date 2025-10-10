Besonderes Wiedersehen in Halle Die Basketballerinnen Rachel Arthur und Alexandra Wilke sind am Sonntag ziemlich beste Gegnerinnen
MBC-Profi Rachel Arthur und Kelterns Star Alexandra Wilke waren Teamkolleginnen und Mitbewohnerinnen. Jetzt treffen sie sich in Halle wieder.
10.10.2025, 12:00
Halle/MZ - Die gemeinsame Reise, die mit Konfetti, Sektdusche und Tränen endete, begann unspektakulär. 2020 wechselte Rachel Arthur innerhalb der Basketball-Bundesliga vom USC Heidelberg zum BC Marburg. „Der Verein hat ein Apartment gestellt, mit drei anderen Spielerinnen“, erzählt die 31-Jährige, seit Sommer beim Syntainics MBC unter Vertrag.