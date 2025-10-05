weather regenschauer
Pudding-Flashmob in Halle Über Hundert junge Menschen essen auf der Ziegelwiese in Halle Pudding mit der Gabel

Der Internet-Trend „Pudding mit der Gabel“ ist auch in Halle angekommen. Am Sonntag wurde die Ziegelwiese quasi zur Schlemmermeile.

Von Jonas Nayda Aktualisiert: 06.10.2025, 11:23
"Pudding mit der Gabel" hieß es am Sonntag auf der Ziegelwiese in Halle
Halle (Saale)/MZ. - Ob selbstgemacht oder im Plastikbecher gekauft: Pudding schmeckt fast immer. Egal, wo und wie man ihn isst. Das haben am Sonntagnachmittag über Hundert junge Menschen in Halle bewiesen, die sich zum gemeinsamen Puddingessen auf der Ziegelwiese im Park getroffen haben.