Der Internet-Trend „Pudding mit der Gabel“ ist auch in Halle angekommen. Am Sonntag wurde die Ziegelwiese quasi zur Schlemmermeile.

Über Hundert junge Menschen essen auf der Ziegelwiese in Halle Pudding mit der Gabel

"Pudding mit der Gabel" hieß es am Sonntag auf der Ziegelwiese in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Ob selbstgemacht oder im Plastikbecher gekauft: Pudding schmeckt fast immer. Egal, wo und wie man ihn isst. Das haben am Sonntagnachmittag über Hundert junge Menschen in Halle bewiesen, die sich zum gemeinsamen Puddingessen auf der Ziegelwiese im Park getroffen haben.