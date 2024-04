Nach dem Fund einer Leiche im Landsberger Ortsteil Sietzsch muss sich ein Mann in Halle vor Gericht verantworten. Können Handy-Daten des Opfers dazu beitragen, den Fall zu klären?

Prozess wegen Totschlags in Landsberg: Bringt Handy des Opfers neue Beweise?

Prozess in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Seit Anfang April läuft am Landgericht Halle die Verhandlung zu einem möglichen Totschlag in Landsberg, im Ortsteil Sietzsch. Dem Angeklagten Mario G. wird vorgeworfen, den Lebensgefährten seiner Ex-Frau, Tino E., im letzten Jahr auf einem Feldweg erschlagen zu haben. Am Montag wurde der Prozess nun fortgesetzt.