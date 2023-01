Protest in Halle Protestkundgebung gegen Dorfräumung in Lützerath auf dem Marktplatz in Halle

Anlässlich der beginnenden Räumung des Dorfes Lützerath am Kohletagebau Garzweiler in Nordrhein-Westfalen protestierten am Abend rund 180 Klimaaktivisten auf dem Marktplatz in Halle.