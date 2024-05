Eine Gruppe ruft zu Widerstand gegen eine Pro-Palästina-Demo am Riebeckplatz auf. Am Donnerstag könnte es hitzig werden in Halle.

Halle (Saale)/MZ/Nay. - Der kommende Donnerstagabend könnte hitzig werden auf dem Riebeckplatz. Das „Junge Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft“ und das „Bündnis gegen Antisemitismus Halle“ rufen von 17 bis 20 Uhr zum Protest gegen eine für 18 Uhr geplante Kundgebung der Gruppe „Students for Palestine“ (Studenten für Palästina) am selben Ort auf. Israel-Kritiker und Israel-Befürworter stehen sich also direkt gegenüber. Bei ähnlichen Veranstaltungen in der Vergangenheit hatte die Polizei mit vielen Einsatzkräften beide Lager mit jeweils dutzenden Teilnehmern auseinander gehalten.

Die Pro-Palästina-Demo wirft der israelischen Regierung Völkermord vor, während die Israel-Unterstützer der Pro-Palästina-Demo Antisemitismus vorwerfen. Laut Polizei sei bei dem letzten Aufeinandertreffen beider Gruppen Anfang Mai auf dem Hallmarkt jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen des Zeigens verbotener Symbolik, einer versuchten Körperverletzung in Verbindung mit Sachbeschädigung sowie wegen Volksverhetzung eingeleitet worden.