Kein Fotostudio mehr in Ascherslebener Taubenstraße: Warum Inhaberin das Geschäft schließt

Die letzten Bilderrahmen als Sonderangebot: Lucia Grün schließt nach fünf Jahren ihr Fotostudio in Aschersleben und zieht in die Schweiz.

Aschersleben/MZ - Lucia Grün packt Umzugskartons, nimmt gerahmte Bilder von der Wand und wickelt Studioblitze sorgfältig in Luftpolsterfolie. Ihr Hund liegt eingerollt und mit müdem Blick in einer Ecke des Ateliers – als wüsste er, dass bald etwas endet. Ende Juni schließt sie ihr Fotostudio „Augenblicke“ in der Taubenstraße. Für immer.