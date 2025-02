Halle (Saale)/MZ - Eine Woche nach der Demonstration gegen den AfD-Wahlkampfauftakt in Halle sind am Samstagnachmittag erneut mehrere tausend Menschen auf die Straße gegangen. Sie protestieren gegen eine Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD. Auch in anderen deutschen Städten hatte es Großdemonstrationen gegeben, darunter in Leipzig.

Bei einer Demonstration gegen die AfD in Halle kamen am Samstag rund 8.000 Menschen. (Foto: Katja Pausch)

Das Bündnis „Halle gegen rechts“ sprach gegenüber der MZ zunächst von 4.500 Teilnehmern, die Polizei später von 8.000 Demonstranten, die vom Landesmuseum für Vorgeschichte über die Ludwig-Wucherer-Straße zogen.

Protestmarsch in Halle: Tausende demonstrieren gegen die AfD

Die „Luwu“ war auf der gesamten Länge voll mit Menschen. Als Abschluss ist eine Kundgebung auf dem Markt geplant.

Rund 8.000 Menschen folgten dem Aufruf des Bündnis "Halle gegen rechts" und demonstrierten am Samstag am Landesmuseum für Vorgeschichte gegen die AfD. (Foto: Katja Pausch)

Das Motto lautet „Brandmauer? Keine Zusammenarbeit mit der AfD – Demokratie und Menschenrechte verteidigen“. Viele Demonstranten trugen Schilder mit Aufschriften wie „Der Merz macht Politik mit Nazis, kennt Ihr die Geschichte?“

Von Zwischenfällen war zunächst nichts bekannt. Die Demonstration verlief weitgehend friedlich.