Mehr Angebot, mehr Nachfrage, aber trotzdem wird der Hauskauf nicht einfacher. Makler Dirk Radde vom Immobilienverband nennt es im Interview mit der MZ „das neue Normal“. Warum sich Banken aus seiner Sicht heute mit Krediten deutlich schwerer tun und was aus Sicht der Makler anders werden muss.

Probleme beim Hauskauf: So schwer ist es heute in Halle und Umgebung, eine Finanzierung zu bekommen

Eine Veränderung seiner Rolle als Makler nimmt Dirk Radde aus Halle wahr. Er ist Repräsentanzleiter beim Immobilienverband.

Halle (Saale)/MZ. - Der Immobilienverband Deutschland, Region Mitte-Ost für Sachsen und Sachsen-Anhalt, lädt am heutigen Donnerstag, 22. Januar, zu seinem Neujahrsempfang. Aber gibt es in Halle am Immobilienmarkt überhaupt etwas zu feiern? Wie ist die aktuelle Lage? Ist ein Haus überhaupt noch eine Geldanlage oder droht dauerhaft ein Wertverfall? Und welche Rolle spielen Makler heute angesichts gestiegener Baukosten und komplizierterer Kreditvergabe.