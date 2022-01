Postsendung sorgt für Polizeieinsatz bei der Arbeitsagentur in Halle

Meherere Sendungen, die auf dem Gelände in der Schopenhauerstraße entdeckt wurden, riefen am Mittwochmorgen die Polizei auf den Plan. Inzwischen wurde der Inhalt überprüft.

Halle/MZ - Auf dem Gelände der Arbeitsagentur Halle in der Schopenhauerstraße sind am Mittwochmorgen mehrere Pakete entdeckt worden. Daraufhin wurde die Polizei informiert und Sicherungsmaßnahmen wurden durchgeführt. Auch Kräfte des Landeskriminalamtes waren vor Ort im Einsatz. Der Eingang zur Arbeitsagentur an der Schopenhauerstraße wurde zeitweilig abgesperrt.

Wie ein Sprecher des Polizeireviers mitteilt, wurde in den Paketen kein strafrelevanter Inhalt entdeckt. Weder eine Bombe, noch sonstiges gefährliches Material. Nach etwa zwei Stunden wurde der Einsatz vor Ort abgebrochen.

Nun ermittelt die Polizei. Zwar befanden sich auf den Paketen Absender und Empfänger, so der Polizeisprecher. Es müsse nun aber geprüft werden, ob es sich um die richtigen oder um veraltete Angaben handelt. Denkbar sei auch, dass die Pakete falsch abgelegt wurden.