Vor zwei Jahren bekam der Hauptbahnhof in Halle einen Laden mit gesundem Essen. Womit keiner rechnete: Der Umsatz im halleschen Haferkater stellt weit größere Bahnhöfe in den Schatten.

Warum Porridge im Haferkater in Halle der Renner ist und welche neuen Ideen der Betreiber hat

Der Haferkater in der Haupthalle des Bahnhofs Halle ist bei Reisenden, die gesundes Essen mögen, sehr beliebt. Der Haferkater in Halle zählt zu den erfolgreichsten Standorten der Kette.

Halle (Saale)/MZ. - Auch bei schmuddeligem Wetter setzt der „Haferkater“ im Hauptbahnhof Halle auf den sonnigen Herbst: mit dem Goldkater. Mittags sind die Plätze im gläsernen Imbiss immer gut gefüllt, was Geschäftsführer Leandro Burguete freut. „Die Fläche ist superspannend, es ist die schönste Lage im Bahnhof. Wir machen dort Umsätze, die höher sind als in wesentlich größeren Bahnhöfen. Die Hallenser sind einfach klasse“, sagt er.