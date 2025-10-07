Eine deutschlandweite Präventionswoche widmet sich dem Thema Taschendiebstahl. Im Seeland gibt der Regionalbereichsbeamte Klaus-Ulrich Schnita den Bürgern Hinweise, wie sie sich schützen können.

Polizist gibt den Menschen im Seeland Tipps: Wie schützt man sich am besten vor Taschendieben?

Der Regionalbereichsbeamte für das Seeland, Klaus-Ulrich Schnita (rechts), gibt Tipps, wie Kunden sich vor Taschendiebstählen schützen können.

Seeland/MZ - Die kleine goldfarbene Metalldose wird kurzerhand zum Portemonnaie. Mit wenigen Handgriffen holt Klaus-Ulrich Schnita sie aus dem Stoffbeutel, der am Einkaufswagen hängt. „Die Tasche habe ich extra mitgebracht, um den Leuten zu zeigen, wie schnell die Geldbörse weg sein kann. Sie brauchen sich nur mal kurz wegzudrehen.“