Am Freitag öffnet der Pop-up-Store in der Großen Uli wieder seine Türen. Es wird ihn bis Jahresende geben. Doch die Pläne der Betreiber reichen darüber hinaus.

Halle (Saale)/MZ - Auf und wieder zu. So ging das nun schon einige Male mit dem Pop-up-Store im einstigen Reno in der Großen Ulrichstraße. Stets war das Geschäft, in dem mehrere Händler ihre Waren anboten, nur für einige Wochen geöffnet. Und so wird es nun auch wieder sein. Am Freitag, 18. Oktober, geht der Pop-up-Store in die nächste Runde, geöffnet sein wird bis zum 31. Dezember immer Montag bis Samstag ab 11 Uhr.