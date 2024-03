In der Großen Uli öffnet wieder ein Pop-up-Store, der für einige Wochen viele Geschäfte in sich vereint. Ziel ist jedoch, die Fläche der einstigen Reno-Schuhhandlung dauerhaft zu bespielen.

Thomas Marks im Pop-up-Store in der Großen Uli: Am Freitag öffnet das Geschäft seine Türen.

Halle (Saale)/MZ - Das Konzept sei von Beginn an super angenommen worden, sagt Thomas Marks. Daher startet an diesem Freitag, 15. März, die nunmehr dritte Pop-up-Saison.

Knapp zwei Monate lang, bis 11. Mai, wird es im einstigen Reno in der Großen Ulrichstraße wieder einen Pop-up-Store geben. Die beiden Initiatoren Thomas Marks, Geschäftsführer des halleschen Ankleidezimmers, und Swen Gottschalk, Geschäftsführer des Jenaer Bekleidungsgeschäfts Del.Corazón, werden dort nicht nur Ware aus ihren Läden anbieten, sondern konnten erneut zahlreiche weitere Läden und Anbieter gewinnen, die ihre Produkte verkaufen.

So sind aus Halle außerdem noch die Klamottenmarken Greenbomb und Hallefornia sowie das Einrichtungsgeschäft Wohnerei vertreten. Hinzu kommen Händler aus Jena, Dresden und Berlin. Die Produktpalette reicht von Klamotten und Socken über Liköre bis hin zu Blumentöpfen und Pflanzen. Mehr Auswahl als zuletzt wird es dieses Mal bei der Kindermode geben.

Konzept hin zum Pop-up-Markt weiterdenken

Thomas Marks will den Kunden Abwechslung innerhalb des Geschäfts bieten. „Man kann viel entdecken“, sagt er. Für die Händler, die eine Standgebühr zahlen, sei der Vorteil, dass das Pop-up-Geschäft den Verkauf der Ware organisiert. Mitarbeiter würden auch mal sagen, welches Produkt besonders und welches weniger gefragt ist, so dass sich der jeweilige Händler bei der Nachlieferung darauf einstellen kann, so Marks.

Der 39-Jährige, der aus Berlin zurück nach Sachsen-Anhalt gezogen ist, hält das Konzept des zeitweiligen Geschäfts auch selbst für reizvoll. Getreu dem Motto: „In der Kürze liegt die Würze“, wie er sagt.

Gleichwohl glaubt Marks, dass die Fläche im einstigen Reno auch dauerhaft bespielt werden könnte, wenn man den Pop-up-Gedanken weiterfasst – hin zu einem Pop-up-Markt, bei dem ganz unterschiedliche Nutzer sich abwechseln.

Auf Flohmarkt könnte noch viel mehr folgen

So fand kürzlich vor Ort bereits ein Flohmarkt statt. Thomas Marks denkt etwa an eine Nutzung als Repaircafé und Veranstaltungsraum oder an Handwerker und Yogagruppen, die die Fläche nutzen. Mit der Idee war Marks im Dezember einer der drei Sieger des „Stadt-up“-Wettbewerbs der Stadt Halle, bei dem Nutzungsideen für Ladengeschäfte in der Innenstadt gesucht wurden.

Derzeit laufen noch Verhandlungen mit Hausverwaltung und Stadt zur Umsetzung der Pop-up-Markt-Idee. Interessenten können sich bei ihm melden ([email protected]). Marks selbst sagt: „Wir wollen Leben in die Stadt bringen.“