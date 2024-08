Kriminalität in Halle Polizeinsatz am Riebeckplatz in Halle: 36-jähriger Mann wirft mit Molotowcocktails um sich

Ein Mann hat am Montagabend am Riebeckplatz in Halle für einen Einsatz der Polizei gesorgt. Er warf brennende Flaschen mit Flüssiggrillanzünder um sich.