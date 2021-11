Polizei sucht nach drei Räubern aus Halle: Jugendliche überfallen zwei Opfer in Tram

Halle (Saale)/MZ - Die Polizei in Halle sucht nach drei unbekannten Jugendlichen nach einem gemeinschaftlichen Raub in der Straßenbahnlinie 2 in Halle.

Laut den Beamten sollen die drei Räuber am 31. Oktober 2021 zwischen 05:00 Uhr und 05:30 Uhr in der Straßenbahnlinie 2 an der Endhaltestelle Beesen zwei Opfer unter Androhung von Gewalt sowie Schlägen daszu gezwungen haben, mehrere Gegenständen herauszugeben.

Wer kennt diese drei Jugendlichen? Polizei Halle

Mit den nun zur Veröffentlichungen freigegebene Bildern der Überwachungskamera bittet die Polizei um Mithilfe.

Die Polizei sucht nach Personen, die Angaben zur Identität und/ oder dem Aufenthaltsort der unbekannten Täter machen können. Diese werden gebeten, sich unter (0345) 224 2000 bei der Polizei in Halle (Saale) zu melden.