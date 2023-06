Die Polizei hat am Wochenende einen schlafenden Lkw-Fahrer aus seinem brennenden Fahrzeug gerettet. Dieses war mitten in der Nacht in Brand geraten - Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

Ein Sattelzug ist in der Nacht zum Sonntag in Brand geraten. (Symbolbild)

Halle (Saale)/MZ - Hat jemand versucht einen Lkw anzuzünden in dem dessen Fahrer zu diesem Zeitpunkt schlief? Dieser Frage versucht ein Ermittlungsverfahren der Polizei in Halle (Saale) auf den Grund zu gehen.

Lkw-Fahrer in Halle wird aus brennendem Fahrzeug gerettet

Die in der Kaiserslauterer Straße parkende Sattelzugmaschine war am Sonntag gegen 1.30 Uhr in Brand geraten. Polizeibeamte konnten den in der Schlafkabine schlafenden Fahrer jedoch rechtzeitig wecken und aus dem Fahrzeug holen.

Die hinzugerufene Feuerwehr löschte schließlich den Brand, bevor er auf den gesamten Sattelzug übergreifen konnte. Diese war zu diesem Zeitpunkt laut Polizei nicht geladen. Der Sachschaden wird dennoch auf 5.000 Euro geschätzt.

Alle Beteiligten blieben unverletzt. Die Brandursachenermittlung läuft. Eine Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.