Halle (Saale)/MZ - In den frühen Morgenstunden des 15. Januar griffen nach Zeugenangaben mehrere, bisher Unbekannte, Personen ein Objekt in der Lutherstraße an. Fünfzehn Fenster eines künftigen Sportstudios wurden eingeschlagen, Farbe versprüht und ein mehrere Meter langer Schriftzug an der Fassade hinterlassen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Mehrere Scheiben der Gladiator Fight Acadamy wurden zerstört. (Foto: Enrico Seppelt/dubisthalle.de)

Die in schwarz gekleideten Personen sollen sich nach dem Angriff zu Fuß in verschiedene Richtungen entfernt haben. Zur Schadenshöhe liegen bislang keine Angaben vor. Die Polizei nahm Ermittlungen auf, welche im Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Halle geführt werden.

Politisch motivierter Angriff? Auch das erste Objekt der Betreiber in Halle wurde bereits angegriffen

Nach MZ-Informationen schließt die Polizei hinter der Attacke einen politisch motivierten Hintergrund derzeit nicht aus. Bei dem Fitnessstudio sollen auch mutmaßlich rechtsextreme Akteure mitwirken. Aus diesem Grund wurde bereits im März letzten Jahres ein geplantes Fitnessstudio der gleichen Betreiber im Kanenaer Weg angegriffen. Das geplante Studio brannte damals vollständig aus. Wochen später tauchte damals ein Bekennerschreiben der Linken Szene auf.

Zum aktuellen Tatgeschehen in der Lutherstraße bittet die Polizei um Zeugenhinweise:

Wer hat in den Morgenstunden des 15.01.2024 Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer kann Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder zum Tatablauf geben?

Mögliche Hinweise können telefonisch über die 0345 / 224 1291 an die Polizei Halle (Saale) abgegeben werden.