In der Nacht zum Dienstag ist in Halle ein Großbrand ausgebrochen. Eine Lagerhalle im Kanenaer Weg brannte bis auf die Grundmauern nieder. Auch ein Lkw brannte ab.

Großeinsatz für die Feuerwehr am frühen Morgen: Eine Lagerhalle im Kanenaer Weg in Halle stand im Vollbrand.

Halle (Saale)/MZ - In Halle ist in der Nacht zum Dienstag ein Großbrand ausgebrochen. Gegen 2.45 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr über ein Feuer im Kanenaer Weg informiert.

Eine Lagerhalle im Kanenaer Weg in Halle brannte bis auf die Grundmauern nieder. (Kamera: Marvin Matzulla, Schnitt: Anna Lena Giesert)

Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand eine Lagerhalle bereits in Flammen. Auch ein neben der Lagerhalle stehender Lkw fing Feuer und brannte vollständig aus. Auch an einem angrenzenden Gebäude soll Sachschaden entstanden sein. Personen kamen laut Polizei nicht zu Schaden.

Die Berufsfeuerwehr Halle an der Einsatzstelle im Kanenaer Weg. Halle und Lkw brannten kompltt ab. (Foto: Marvin Matzulla)

In der Halle, in der in nächster Zeit ein Fitness- und Kampfsportstudio entstehen soll, seien unter anderem bereits Sportgeräte gelagert gewesen. Nach ersten Schätzungen der Polizei werde von einer Schadenssumme in Höhe von rund 250.000 Euro ausgegangen.

Da die Löschwasserversorgung sich schwierig gestaltete, mussten die Einsatzkräfte auf einen Pendelverkehr zurückgreifen. Aus der Delitzscher Straße wurde aus einem Hydranten Löschwasser angezapft und mit Tanklöschfahrzeugen zur Einsatzstelle gebracht.

Brand in Halle: Großeinsatz für die Feuerwehr

Großeinsatz für die Feuerwehr Halle: Die Lagerhalle stand im Vollbrand: Auch eine Drehleiter war im Einsatz. (Foto: Marvin Matzulla)

Mit mehreren C-Rohren gelang es der Feuerwehr, das schnell unter Kontrolle zu bringen. Die Nachlöscharbeiten werden sich nach MZ-Informationen noch bis in die frühen Morgenstunden hinziehen.

In Halle ist ein Gebäude abgebrannt. Auch ein Lkw brannte vollständig aus. (Foto: Marvin Matzulla)

Im Einsatz sind Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Halle und die ehrenamtlichen Feuerwehrleute aus Ammendorf, Kanena und Büschdorf. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.