Die Personalie kam völlig überraschend. Im Sommer wurde Jan Riedel neuer Bildungsminister in Sachsen-Anhalt - und das Feininger Gymnasium verlor seinen Schulleiter. Und das in einem ohnehin schon aufregendem Jahr für Halles beliebtestes Gymnasium.

Anja Lehmann ist nach dem Weggang von Jan Riedel kommissarische Schulleiterin des Feininger-Gymnasiums in Halle.

Halle (Saale)/MZ. - Nicht nur Jan Riedels Sommerurlaub fiel dieses Jahr wesentlich kürzer aus als geplant. Auch Anja Lehmann verkürzte, obwohl der Zeltplatz schon gebucht war, ihren Urlaub kurzerhand auf eine Woche. Denn unmittelbar vor den Sommerferien war Riedel, Schulleiter des Feininger-Gymnasiums in Halle, für viele völlig überraschend zum neuen Bildungsminister von Sachsen-Anhalt berufen worden. Als seine bisherige Stellvertreterin wurde Anja Lehmann damit zur kommissarischen Schulleiterin.